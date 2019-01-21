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Kırıkkale'de denetimli hükümlüler okul boyadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki 8 hükümlü, okul binasını boyadı.

Kırıkkale'de denetimli hükümlüler okul boyadı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki 8 hükümlü, okul binasını boyadı.
Şehitler İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programa, Vali Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, ilgili yetkililer ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki 8 hükümlü katıldı. Program öncesi Vali Yunus Sezer, hükümlüler ile görüştü. Sekiz hükümlü daha sonra okul duvarını boyadı.
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, etkinliğin tüm yurtta eş zamanlı başladığını söyledi. Başsavcı Ayaz, "Bugün Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün, 'Denetimli Serbestlik ve Kamuya Çalışma Cezası' yükümlüğü altındaki mahkumlardan oluşan 8 kişilik bir ekiple bir okulumuzu tadilat ve okulun boyasını yapmak üzere toplandık. Şu anda Kırıkkale'de 65 hükümlümüz bu şekilde kamuya yararlı işlerde çalışmaktadırlar. İlerleyen günlerde sayın valimizin de bilgisi dahilinde diğer okullarda da devam edecek. Bu şekilde boya, badana, temizlik, tadilat işlerinde çalışacaklardır. Bu vesile ile okullarımıza destek olacağız" dedi.
Vali Yunus Sezer, daha önce okul aile birliği tarafından okulun boyanmasının planlandığını belirterek, "Güzel bir faaliyet, 81 ilimizde uygulanıyor. Başsavcımızın da bahsettiği gibi Ankara'da Bakanlarımızın katılımı ile başladı. Çalışma güzel olur. Arkadaşlar faydalı bir çalışmaya imza atarak cezalarını çekiyorlar hem de kamuya yararlı bir faaliyet olur" diye konuştu.

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Kırıkkale'de denetimli hükümlüler okul boyadıKırıkkale'de denetimli hükümlüler okul boyadı

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