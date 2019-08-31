HABER

Kırıkkale’de ’denetimli’ temizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında başlatılan ’Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında Kırıkkale’de denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler Kent Orman Parkı’nda çevreye atılan plastik ve cam şişe ile çevrede oluşan diğer atıkları topladı.Proje kapsamında Kent Orman Parkı’nda düzenlenen programa Vali Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Adalet Komisyonu Başkan Vekili Eray Temizkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve ilgili müdürler katıldı.Bu etkinliğin Türkiye’de 81 ilde aynı anda yapıldığını kaydeden Vali Sezer, Bu etkinlik ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetim ve denetimi altında hapis ve para cezalarının infazı devam etmekte olan hükümlülerin, kamu hizmetine olan katkılarının yakından görülmesi ve alternatif ceza infaz yöntemlerinden birisi olan kamu hizmeti yükümlülüğü ile farkındalığın arttırılarak bu tedbirlerin kamuoyuna tanıtılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kırıkkale’de ’denetimli’ temizlik

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında başlatılan ’Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında Kırıkkale’de denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler Kent Orman Parkı’nda çevreye atılan plastik ve cam şişe ile çevrede oluşan diğer atıkları topladı.
Proje kapsamında Kent Orman Parkı’nda düzenlenen programa Vali Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Adalet Komisyonu Başkan Vekili Eray Temizkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve ilgili müdürler katıldı.
Bu etkinliğin Türkiye’de 81 ilde aynı anda yapıldığını kaydeden Vali Sezer, Bu etkinlik ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetim ve denetimi altında hapis ve para cezalarının infazı devam etmekte olan hükümlülerin, kamu hizmetine olan katkılarının yakından görülmesi ve alternatif ceza infaz yöntemlerinden birisi olan kamu hizmeti yükümlülüğü ile farkındalığın arttırılarak bu tedbirlerin kamuoyuna tanıtılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kırıkkale’de ’denetimli’ temizlik

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Samandağ'da yavru kaplumbağaların denize yolculuğu başladıSamandağ'da yavru kaplumbağaların denize yolculuğu başladı
250 bin vida ile Guinness'e giren Atatürk portresi, Anıtkabir’e hediye edilecek250 bin vida ile Guinness'e giren Atatürk portresi, Anıtkabir’e hediye edilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

Çorlu'dan bir acı haber daha! Yolda yürürken saldırıya uğramıştı

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu dehşeti!

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti!

Binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu

Türkiye haritasını oluşturdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.