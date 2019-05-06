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Kırıkkale’de ’Devlet Övünç Madalyaları’ takdim töreni yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:03 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen ’Devlet Övünç Madalyaları’, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer tarafından 3 şehit ailesi ve 1 gaziye düzenlenen törenle takdim edildi.Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen ’Devlet Övünç Madalyaları’ takdim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kırıkkale’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen ’Devlet Övünç Madalyaları’, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer tarafından 3 şehit ailesi ve 1 gaziye düzenlenen törenle takdim edildi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen ’Devlet Övünç Madalyaları’ takdim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Daha sonra şehitlerin öz geçmişleri okunurken şehit aileleri de duygulu anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Vali Sezer, törende yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin yakınları kıymetli gazilerimiz ve çalışma arkadaşlarım. Bugün milletçe devletçe gurur duyduğumuz şehadetleriyle milletimizi ve devletimizi onurlandıran ve gazi olarak bugün aramızda bulunan şehitlerimizin anısına Cumhurbaşkanımız tarafından tevcih edilen övünç madalya töreninde bir aradayız bugün aynı zamanda şehitlerimizin ruhaniyetine uygun bir şekilde mübarek Ramazan ayının ilk günü ve Ramazan’ın manevi atmosferini de içimize çekerek hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum." dedi.

Törende gözyaşlarına boğulan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un annesi Ayşe Mut, "Hem güzel hem de acı ikisini bir arada hissediyorum. Hem güzel hem hüzünlü Her zaman oğlumla gurur duydum her zaman." şeklinde konuştu.

Şehit Piyade Çavuş Ümit Çelik’in babası Mevlüt Çelik ise, "3 çocuğum vardı 2 kızım 1 oğlum. En küçüğü işte oğlumdu. İkinci senesi bu sene. Askere gitti dönemedi. Şehit oldu orada tek oğlumdu. İkinci yıl dönümü şu an ayın 6’sında şehit olmuştu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, gereken her şeyi bizlere sağlıyor. Sonsuz teşekkür ediyorum onlara da." diye konuştu.

Vali Sezer, ’Devlet Övünç Madalyasını’ Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Şükrü Ceylan’ın 6 yaşındaki oğlu Yavuz Ceylan’a takdim etti. Daha sonra diğer 2 şehit ailesi ve 1 gaziye de ’Devlet Övünç Madalyalarını’ takdim eden Vali Sezer, şehit aileleri ve protokol üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.

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