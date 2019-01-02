HABER

Kırıkkale'de DHA muhabiri Erhan Göğem'in ismi sokağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Belediyesi, 70 yaşında hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı (DHA) Kırıkkale Temsilcisi Erhan Göğem'in ismini sokakta yaşatma kararı aldı.

Kırıkkale'de DHA muhabiri Erhan Göğem'in ismi sokağa verildi

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Belediyesi, 70 yaşında hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı (DHA) Kırıkkale Temsilcisi Erhan Göğem'in ismini sokakta yaşatma kararı aldı.
Kırıkkale Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı, Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Önceki aya ait karar özeti ve komisyon raporlarının okunduğu toplantıda, kanser tedavisi görürken 9 gün önce yaşamını yitiren DHA'nın 45 yıllık emekçisi Erhan Göğem'in isminin bir sokakta yaşatılması kararlaştırıldı. Belediye Meclisi, Yaylacık Mahallesi'nde bulunan '376 Sokak' isminin 'Gazeteci Erhan Göğem Sokağı' olarak değiştirilmesine karar verdi.
Yıllarca yaşadığı şehrin sorunlarını ulusal medyaya taşıyan, hastalığına rağmen son ana kadar haber peşinde koşan 2 kız çocuğu babası Erhan Göğem, 9 gün önce kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de DHA muhabiri Erhan Göğem'in ismi sokağa verildiKırıkkale'de DHA muhabiri Erhan Göğem'in ismi sokağa verildi

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
Kazada ölen polis memuru Uğur Sarıkaya, toprağa verildiKazada ölen polis memuru Uğur Sarıkaya, toprağa verildi
Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü (2)Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Yedikule'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yedikule'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Soğuk hava barajı dondurdu

Soğuk hava barajı dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.