Kırıkkale’de dökme gaz tankı alevlere teslim oldu, panik yaşandı

Kırıkkale’nin Hacılar Beldesinde tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik muayene merkezindeki bir dökme gaz tankında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangın alandaki diğer tanklara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Olay, Hacılar beldesinde bulunan bir tesiste sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik muayene merkezindeki bir dökme gaz tankında muayene esnasında yangın çıktı. Araca bağlı olmayan bir tankerin alev aldığı yangının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale ederken, olası bir patlamaya karşı da jandarma ekiplerince etrafta güvenlik çemberi oluşturuldu. Uzun uğraşlar sonrasında yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının tanktaki gaz sıkışması nedeniyle çıktığı değerlendirilirken ekiplerin yerinde müdahalesi ile olası bir facianın da önüne geçildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de yangının çıktığı muayene merkezine giderek yetkililerden bilgiler aldı. Vali Sezer’e İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de eşlik etti.

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “’Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlara Yönelik Muayene Merkezi’nde, araca bağlı olmayan tankta gaz sıkışması nedeniyle yangın meydana gelmiştir. Yangına kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alınmış olup yangında ölen ve yaralanan bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

