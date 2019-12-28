HABER
  4. Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 20:13 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düğün salonunda kumar oynadıkları tespit edilen 102 kişi ile işletme sahibi 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıbalı köyündeki bir düğün salonunda kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı ile bazı ilçelerden otobüslerle getirilen 102 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Operasyonda işletme sahipleri K.A, M.B. ve A.Ö. ile kumar oynayan 102 kişi gözaltına alındı.

İşletme sahipleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. İş yerinin kapatılması için de işlemlerin başladığı öğrenildi.

Kumar oynayan 102 kişi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 32 bin 640 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, kumar oynamaya gelen bir kadının arandığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Düğün salonunda yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ile fişek, tombala makineleri ile çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira cezaKaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza
Ordu Valisi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inanılmaz bir devrim gerçekleştiriyor"Ordu Valisi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inanılmaz bir devrim gerçekleştiriyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale Kumar operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

Samsun'da iğrenç olay! Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

ABD'nin skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.