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Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 00:56 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Kırıkkale'de bir düğün salonunda kumar oynadıkları tespit edilen 58 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Caddesi'nde bir düğün salonunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 55 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 58 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda ayrıca, kumar oynama makineleri, tombala topları ve tombala kartları ele geçirildi.

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