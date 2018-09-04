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Kırıkkale'de düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

Havaya açılan ateş sonucu kurşun isabet eden anne öldü, çocuğu yaralandı

Kırıkkale'de düğünde havaya ateş edilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kaletepe Mahallesi'ndeki bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi. Bu sırada düğünde bulunan Seda Gezici ve 3 yaşındaki oğlu Murat Gezici, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yakınları tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Seda Gezici, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, çocuğu tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, düğünde ateş ettiği öne sürülen Fikret A'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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düğün havaya ateş kırıkkale

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