Kırıkkale'de düğünde manganda kurşunu: 1 yaralı

Kırıkkale'de düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaletepe Mahallesi'nde bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi. Bu sırada 1030. Sokak'taki evinin bahçesinde oturan 80 yaşındaki Seçim Tosun, eline kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yakınları tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Tosun'un yapılan kontrollerinde, elinde mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.
Elindeki mermi çekirdeği operasyonla çıkarılan Tosun'un hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, düğünde ateş eden kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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