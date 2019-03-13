HABER

Kırıkkale'de eczacının eşinin, doktoru darbettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de eczacının eşinin, doktoru darbettiği iddiası

Kırıkkale'de özel bir hastanede çalışan doktorun, kadın eczacının eşi tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, hastanede görev yapan Op. Dr. Mehmet Öncel, bir hastasının kendisine yazılan ilacın tamamı değil, üçte birinin eczane tarafından verildiğini söylemesi üzerine, eczaneyi aradı ve uygulamanın gerekçesini sordu.

Bunun üzerine kadın eczacının eşi Volkan K. hastaneye gelerek poliklinikte tartıştığı Öncel'i hastasının ve sekreterinin yanında darbetti. Öncel'in elinde ve kolunda darp izleri oluşurken, sekreterinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan arbede sırasında poliklinik de zarar görürken, darp raporu alan Öncel ve sekreteri, Volkan K'dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Ağbal: "Türkiye olarak birçok ülkeye sağlıkta dönüşüm alanında danışmanlık yapıyoruz "Ağbal: "Türkiye olarak birçok ülkeye sağlıkta dönüşüm alanında danışmanlık yapıyoruz "
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp doktor kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Motosikletli, otomobil sürücüsüne saldırdı, o anlar kamerada

Bir anda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı

Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı

Karadeniz'de roket ve füze atışı yapılacak! Ordu Valiliği'nden uyarı

Ordu Valiliği'nden 'roket ve füze' uyarısı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında kuru yük gemisi battı

Marmara Adası açıklarında gemi battı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.