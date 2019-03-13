Kırıkkale'de eczacının eşinin, doktoru darbettiği iddiası

Kırıkkale'de özel bir hastanede çalışan doktorun, kadın eczacının eşi tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, hastanede görev yapan Op. Dr. Mehmet Öncel, bir hastasının kendisine yazılan ilacın tamamı değil, üçte birinin eczane tarafından verildiğini söylemesi üzerine, eczaneyi aradı ve uygulamanın gerekçesini sordu.

Bunun üzerine kadın eczacının eşi Volkan K. hastaneye gelerek poliklinikte tartıştığı Öncel'i hastasının ve sekreterinin yanında darbetti. Öncel'in elinde ve kolunda darp izleri oluşurken, sekreterinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan arbede sırasında poliklinik de zarar görürken, darp raporu alan Öncel ve sekreteri, Volkan K'dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

