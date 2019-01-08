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Kırıkkale'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 08:02 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de eğitime kar engeli

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde bugün eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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kar kırıkkale Okul Tatil

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