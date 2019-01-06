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Kırıkkale'de eğitime kar engelli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de eğitime kar engelli

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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kar kırıkkale Okul Tatil

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