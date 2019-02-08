HABER

Kırıkkale'de emekli çiftin ev parasını gasbeden 2 kişiden 1'i, Ankara'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 18:01 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, emekli Bircan- İrfan Güneş çiftinin, satın alacakları ev için bankadaki kasadan çektikleri 450 bin TL ile 50 bin TL'lik altının bulunduğu çantayı gasbeden 2 kişiden Yücel B., Ankara'da polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de emekli çiftin ev parasını gasbeden 2 kişiden 1'i, Ankara'da yakalandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, emekli Bircan- İrfan Güneş çiftinin, satın alacakları ev için bankadaki kasadan çektikleri 450 bin TL ile 50 bin TL'lik altının bulunduğu çantayı gasbeden 2 kişiden Yücel B., Ankara'da polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 15 Ocak'ta, kent merkezindeki Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Emekli doktor İrfan Güneş ve eşi emekli öğretmen Bircan Güneş, kent merkezinde satın almak için anlaştıkları evin parasını çekmek için bankaya gitti. Güneş çifti, burada kendilerine ait özel kasadan 450 bin TL ile 50 bin TL değerindeki altınları teslim aldı. Çift, para ve altın dolu çantayla eve gitmek üzere bankadan çıktı. Bu sırada, caddede yürüyen çiftin yanına yaklaşan otomobilden sarkan kimliği belirsiz kişi, Bircan Güneş'in elindeki çantayı çekip, aldı. Emekli çiftin otomobilin peşinden koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, otomobildeki 2 kişinin kimliklerini belirledi. Gaspçılardan Yücel B.'nin, Ankara'nın Sincan ilçesinde olduğu tespit edildi. Kırıkkale ile Sincan ekiplerinin ortak çalışması sonucu Yücel B., saklandığı gecekonduda yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen Yücel B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Emekli çiftin para ve altınlarına henüz ulaşamayan polis ekipleri, diğer gaspçıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de emekli çiftin ev parasını gasbeden 2 kişiden 1'i, Ankara'da yakalandı

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Sağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahaleSağlık ekiplerinden hayat kurtaran müdahale
Düzce’de yangında çocuk yaralandıDüzce’de yangında çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.