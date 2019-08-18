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Kırıkkale'de eski eşini, kızının gözü önünde öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 22:05 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de Fedai Baran (43), bir kafede karşılaştığı eski eşi Emine B.’yi, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Kırıkkale'de eski eşini, kızının gözü önünde öldürdü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de Fedai Baran (43), bir kafede karşılaştığı eski eşi Emine B.’yi, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Fedai B., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay akşam saatlerinde Menderes Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Fedai B., kafede yemek yiyen eski eşi Emine B. ile çocukları F.B.B.’nin yanına geldi. Fedai B. ile Emine B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai B., eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine B.'yi, kızı ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında boğazından bıçakladı. Emine B. kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı. Küçük kız ise olayın etkisiyle şoka girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emin B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü. Şoka giren F.B.B. de annesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Polis ekipleri ise kafede incelemelerde bulunarak, şüpheli Fedai B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kırıkkale'de eski eşini, kızının gözü önünde öldürdüKırıkkale'de eski eşini, kızının gözü önünde öldürdüKırıkkale'de eski eşini, kızının gözü önünde öldürdüKırıkkale'de eski eşini, kızının gözü önünde öldürdü

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