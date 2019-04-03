HABER

Kırıkkale’de ev yangını: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:44 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde alevlere teslim olan evde yanmış bir ceset bulundu.Edinilen bilgiye göre Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde bir evde tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde alevlere teslim olan evde yanmış bir ceset bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde bir evde tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler önce köylülerin sonra da itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürebildi. Patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkıldı. Soğutma çalışmaları devam ederken itfaiye ekipleri yanmış bir cesede ulaştı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yapılan adli işlemlerin ardından ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin kimlik tespiti ve otopsi işlemleri yapılacağı bilgisine ulaşılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
Oto hırsızları adliyeye sevk edildiOto hırsızları adliyeye sevk edildi
Antalya’da cinayet şüphelisi 2 sene sonra yakalandıAntalya’da cinayet şüphelisi 2 sene sonra yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.