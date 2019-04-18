Kırıkkale'de ev yangını

Kırıkkale'de bir apartmanın zemin katında çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Yenimahalle 292. Sokak'taki Aktaş Apartmanı'nın zemin katında, Abduraman Aktaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sardığı evdeki dumandan etkilenen Ümmühan Aktaş (80), 112 Acil Servis ekiplerince, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Evde hasara neden olan yangın, Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

