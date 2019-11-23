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Kırıkkale'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 01:47 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de ev yangını

Kırıkkale'de ev yangını

Kırıkkale'de Suriye uyruklu ailenin oturduğu müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bir müstakil evin oturma odasında yangın çıktı. Elektrik sobasının neden olduğu tahmin edilen yangın kısa sürede çatıya sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Suriye uyruklu biri çocuk 4 kişiyi evin kapısını kırarak dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen aileye ambulansta müdahale edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de ev yangını

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