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Kırıkkale'de evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 02:11 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'de evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi 973. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası evde mahsur kalan kız çocuğu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan kız çocuğunu kurtararak, yangına müdahale etti. Öte yandan, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan bina sakinleri de polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, yangının çıktığı evde mahsur kalan kız çocuğunu da ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin hem bina dışından merdivenle hem de bina içinden uzatılan hortumlarla müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı evin Yaşar Özbek'e ait olduğu ve yangın sırasında eşiyle birlikte işte olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kırıkkale'de evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldıKırıkkale'de evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldıKırıkkale'de evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldıKırıkkale'de evde çıkan yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

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