Kırıkkale'de evrakta sahtecilik iddiası: 21 gözaltı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde evrakta sahtecilik iddiası üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evrakta sahtecilik yaptıkları ileri sürülen ve aralarında eski başhekim T.A'nın da bulunduğu 21 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

