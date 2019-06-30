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Kırıkkale’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.Kaza, D-200 karayolundaki Yozgat-Kırıkkale yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi.

Kırıkkale’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Kaza, D-200 karayolundaki Yozgat-Kırıkkale yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Orhan Murat K.’nin (60) kullandığı 06 DK 8204 plakalı otomobil ile Salim Keyvan (39) idaresindeki 06 HD 2732 otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler Salim Keyvan (39) ile Orhan Murat K., (60) yolculardan Ahmet Buğra Keyvan, (9) Cansu Keyvan, (17) Narin Keyvan ve Emine Kara (60) yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Salim Keyvan hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu Ahmet Buğra Keyvan ise yoğun bakıma alındı. Diğer 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale’de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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