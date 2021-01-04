Kırıkkale’de feci kaza, 2 genç ölümden döndü: Çocuğunu kucağına alarak panikle kaçmaya çalışan annenin o anları kamerada

Kırıkkale’de bir otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan bir ciple çarpması sonucu takla atıp 50 metre sürüklendi. İki gencin ölümden döndüğü feci kaza ve kaldırımda çocuğunu kucağına alarak kaçmaya çalışan bir annenin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Etiler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen D. idaresindeki 06 BN 748 plakalı otomobil, sürücüsünün süratle ilerlediği sırada Bekir B.’nin kullandığı 34 LL 8883 plakalı ciple çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Alperen D., orta refüje çarpıp otomobiliyle takla atarak 50 metre kadar sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Annenin çocuğunu kucağına alarak kaçtığı anlar kamerada

Kaza sırasında sürüklenen otomobili gören bir anne ise çocuğunu kucağına alıp kaçmaya çalıştı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan anne çocuğunu bıraktıktan sonra kaza yapan otomobilin içindeki yaralıların yanına gitti. Kaza yapan gencin yakınlarını ise polis ekipleri sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Alperen D. (19) ve yanında bulunan Şule A. (17) itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

