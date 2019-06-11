HABER

Kırıkkale’de feci kaza: aynı aileden 2’si çocuk 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 16:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada aynı ailenden 1’i ağır, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 55.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada aynı ailenden 1’i ağır, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 16 RAN 55 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Kerim Ceyhan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına doğru metrelerce takla atarak tarlaya uçtu.
Kaza sonrası hurdaya dönen aracın içindeki sürücü Kerim Ceyhan ile yolculardan; Songül Ceyhan (42), Bayram Ceyhan (35), Erkut Ceyhan, Aykut Ceyhan, Bekir Ceyhan (11) ve Arda Ceyhan (11) yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erkut Ceyhan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
Gece yarısı dehşet saçan zanlı tutuklandıGece yarısı dehşet saçan zanlı tutuklandı
6 yaşındaki Fatma, havuzda boğuldu6 yaşındaki Fatma, havuzda boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.