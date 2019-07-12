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Kırıkkale’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 02:04 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, etkili olan şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, yıkıma neden oldu. Hızı zaman zaman 75 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle yollarda trafik durma noktasına geldi. Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde evlerin çatıları uçarken pek çok ağaç da devrildi. Şiddetli rüzgarda savrulan bir çoban köpeği, tel örgülere çarparak öldü. Belediye ekipleri, şehirde hasar tespit çalışması başlattı.

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Kırıkkale’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdiKırıkkale’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
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