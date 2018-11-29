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Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (1)

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gaz dolum tesisinde bugün saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dolum tesisinde, yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerie çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (1)Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (1)

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