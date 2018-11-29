Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (3)

ÖLEN, KAZAN DAİRESİ İŞÇİSİYMİŞ Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin, tesisin kazan dairesinde işçi olarak çalışan Mikail Şimşek (43) olduğu belirlendi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yaralı kaldırılan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Yahşihan İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, patlamanın meydana geldiği dolum tesisinde incelemelerde bulundu. ​Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)



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