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Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (3)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tıbbi gaz dolum tesisinde bir tankere oksijen dolumu yapılırken meydana gelen patlamada, 1 işçi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (3)- Yeniden

Erhan GÖĞEM- Muhammet BAYRAM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tıbbi gaz dolum tesisinde bir tankere oksijen dolumu yapılırken meydana gelen patlamada, 1 işçi öldü, 2 kişi de yaralandı. Patlama sırasında kamyonun üzerinden fırlayan tanker, yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir başka fabrikanın çatısına düştü.
​Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi gaz dolum tesisinde, bugün saat 10.30 sıralarında patlama oldu. Tankere, oksijen gazı dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından, dolum tesisinde yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle kamyonun üzerinde bulunan tanker fırlayarak, yaklaşık 50 metre uzaklıktaki, başka bir fabrikanın çatısına düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve ambulans sevk edildi. Patlamada, işçilerden Mikail Şimşek (43) hayatını kaybetti, Mehmet Akbulut (34) ve Ali Kirik (48) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
KAYMAKAM YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI
Olayın ardından Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, tesise gelerek incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, gazetecilere açıklama yaptı. Kaymakam Yılmaz, "Bugün burada elim bir kaza meydana geldi. Maalesef 1 işçimizi kaybettik. 2 de hafif yaralı işçimiz mevcut. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kısa süre içerisinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal etti. Olayın nasıl meydana geldiği, inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Burası tıbbi gaz dolum tesisi. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi.

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Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (3)- YenidenKırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (3)- YenidenKırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (3)- YenidenKırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (3)- Yeniden

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