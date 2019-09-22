HABER

Kırıkkale'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Kırıkkale'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKAKEL, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan plastik ürünlerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yükselen duman ilçenin tamamından görülürken, ihbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ve zararın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de geri dönüşüm fabrikasında yangınKırıkkale'de geri dönüşüm fabrikasında yangınKırıkkale'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

PARTNERJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yenidenJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yeniden
Hırsızlık zanlısı yoğun önlemler arasında adliyeye götürüldüHırsızlık zanlısı yoğun önlemler arasında adliyeye götürüldü
İzmir’de eski koca dehşeti: “Çok sevdiğim için bıçakladım"İzmir’de eski koca dehşeti: “Çok sevdiğim için bıçakladım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.