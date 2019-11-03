HABER

Kırıkkale’de gıda zehirlenmesi: 5 çocuk hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 00:15 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir dönerciden yedikleri yemek sonrası kusma ve bulantı şikayeti ile bugün 5 çocuk daha hastanelik oldu.

Kırıkkale’de bir dönerciden yedikleri yemek sonrası kusma ve bulantı şikayeti ile bugün 5 çocuk daha hastanelik oldu. Böylelikle gıda zehirlemesi nedeniyle 24 saatte hastaneye başvuran kişi sayısı 32’ye yükseldi.

Kırıkkale’de, 1 Kasım günü farklı saatlerde aynı dönerciden yedikleri yemek sonrası kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye başvuran 27 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bugün akşam saatlerinde ise yine aynı şikayetten dolayı Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 5 çocuk, ’gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle tedavi altına alındı. Muayeneleri yapılan 5 çocuk, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNER'Türkiye'yi bırakmayı düşünmüyorum''Türkiye'yi bırakmayı düşünmüyorum'
Edirne'de, 2 çocuk annesinin şüpheli ölümüEdirne'de, 2 çocuk annesinin şüpheli ölümü
Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, öldüBabasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk'tan Seçil öğretmene destek telefonu

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

2 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar!

Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyeti ile görüşmelerin tamamlandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama

İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak! İşte, 3 Kasım Pazar günü kapalı ve alternatif yollar

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.