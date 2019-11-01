HABER

Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 23:41 | Son Güncelleme

23 kişi tedavi altına alındı

Kırıkkale'de yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 23 kişi tedavi gördü.

Alınan bilgiye göre, kentte bir dönerciden gün içinde yedikleri yemeğin ardından kusma ve bulantı şikayeti olan 23 kişi hastaneye başvurdu.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 23 kişi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından 14 kişi taburcu edilirken, kontrol altında bulunan 9 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı
Trabzon'da etkili sağanak; dere taşı, su baskınları yaşandıTrabzon'da etkili sağanak; dere taşı, su baskınları yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Sabri aylar sonra ortaya çıktı

Sabri aylar sonra ortaya çıktı

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adil Öksüz davasında karar!

Adil Öksüz davasında karar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP İl Başkanı Serkan Tok kazada yaralandı

MHP İl Başkanı kazada yaralandı

Irak'ta ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Komşuda sürpriz karar! 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

300 bin TL ödülle aranıyordu!

İstanbul'da yetkisiz çakar lamba denetimi

İstanbul genelinde denetim! Trafikten men edildiler

Trabzon’da şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

Şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dön' çağrısı

İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Vazgeçin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.