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Kırıkkale’de gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

27.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Kırıkkale’de KOM polisinin iki iş yerine düzenlediği operasyonda 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırı suçlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren iki iş yerine operasyon düzenledi.

Kırıkkale’de KOM polisinin iki iş yerine düzenlediği operasyonda 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırı suçlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren iki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 15 adet gümrük kaçağı cep telefonuna el konuldu.
İş yeri sahipleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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