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Kırıkkale’de hırsızlık olayına karışan 1 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de otomobil ve çeşitli ikametlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Kırıkkale’de otomobil ve çeşitli ikametlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor. Bu kapsamda Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Kaletepe Mahallesi’nde devriye yapan kolluk kuvvetlerince, bakır kablo çalan iki şüpheliyi kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan Y.T. ile İ.T., sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınması üzere emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer bir hırsızlık olayı ise Çalılıöz Mahallesi ile Millet Bulvarı’nda yaşandı. Park halindeki duran bir otomobilden müzik sistemi, özel eşyalar ile marketten para ve sigara çaldıktan sonra Ankara’nın Hisar köyü yakınlarında tek taraflı trafik kazasına karıştı. Kaza yerinden kaçtıkları Elmadağ ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.O. isimli şahıs tutuklandı.

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