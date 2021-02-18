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  4. Kırıkkale’de hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 1’i tutuklandı

Kırıkkale’de hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 1’i tutuklandı

18.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de hırsızlık yapmaktan gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de hırsızlık yapmaktan gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda Bahçelievler Mahallesi’nde bir evden toplam değeri 4 bin lira olan iki adet zincir kolye ve bir adet tuğra çalınması olayının failinin H.A. olduğu belirlendi. Ayrıca Ovacık Mahallesi’ndeki bir ikametten de 7 adet 240 lira değerinde çocuk kıyafeti çalan H.A., N.G. ve N.T. isimli kadınlar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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