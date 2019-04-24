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Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 21:10 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı

Kırıkkale'de, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güzeltepe Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık zanlıları N.Ş, Ş.G. ve H.G, çaldıkları malzemelerle gözaltına alındı.

Bazı evlerden saat, ziynet eşyası, cep telefonu ile bir miktar para çaldıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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