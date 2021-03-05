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Kırıkkale’de hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

05.03.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede düzenlenen çalışmalarda 25 ayrı hırsızlık olmak üzere toplam 26 suçtan asayiş kaydı ve hırsızlıktan 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.M., 11 ayrı hırsızlık olmak üzere toplamda 26 çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.U. ile 1 adet hırsızlık olmak üzere toplam 5 çeşitli suçtan kaydı bulunan İ.G. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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