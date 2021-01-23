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Kırıkkale’de ’huzur ve güven’ uygulaması

23.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de 153 personelin katılımıyla ’Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi.Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında Kırıkkale’de de eş zamanlı denetimler yapıldı.

Kırıkkale’de 153 personelin katılımıyla ’Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi.
Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında Kırıkkale’de de eş zamanlı denetimler yapıldı. Saat 11.00’de başlayan uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından 153 personel katıldı. Belirlenen 20 uygulama noktasında araçları durduran ekipler, araç şoförleri ve yolcuların ehliyet ve kimlikleri ile GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan uygulamalar kapsamında bin 543 şahıs sorgulanırken araması bulunan 11 şahıs yakalandı. Sorgusu yapılan 699 araçtan da 15’ine 15 bin 541 lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca bir kişiye de 1774 Sayılı ’Kimlik Bildirme Kanununu’ kapsamında 204 lira idari para cezası kesildi.

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