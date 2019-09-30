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Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 16:35 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 10 kişi yaralandı.Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu üzerindeki Tadım Kavşağı’nda meydana geldi.

Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu üzerindeki Tadım Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Abaş idaresindeki 01 TY 577 plakalı otomobil ile Emir Balın’ın kullandığı 27 KB 101 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile birlikte yolculardan A.A (4), B.A, D.C, H.C, Ö.A, Ü.G, A.M.E. ve B.B. yaralandı. Sağlık görevlilerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Perihan Abaş (58) kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

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