Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE- Kayseri karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Hidayet Ceren yönetimindeki 41 HC 503 plakalı otomobil, köy girişindeki kavşakta Hüseyin Mercan (28) yönetimindeki 06 BF 7287 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 06 BF 7827 plakalı otomobil, kavşaktaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü Hüseyin Mercan ile birlikte aynı araçta bulunan Merve Mercan (27) ve diğer araçta bulunan Telli Çataltepe (56) ile Gözde Çataltepe (30) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Hidayet Ceren, diğer aracın işaret lambalarına rağmen çok hızlı olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



