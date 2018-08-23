HABER

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

KIRIKKALE- Kayseri karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE- Kayseri karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Hidayet Ceren yönetimindeki 41 HC 503 plakalı otomobil, köy girişindeki kavşakta Hüseyin Mercan (28) yönetimindeki 06 BF 7287 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 06 BF 7827 plakalı otomobil, kavşaktaki elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada sürücü Hüseyin Mercan ile birlikte aynı araçta bulunan Merve Mercan (27) ve diğer araçta bulunan Telli Çataltepe (56) ile Gözde Çataltepe (30) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Hidayet Ceren, diğer aracın işaret lambalarına rağmen çok hızlı olduğunu ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Bartın’da 10 hektar orman yandıBartın’da 10 hektar orman yandı
Takla atan otomobil ters döndü: 1'i çocuk 4 yaralıTakla atan otomobil ters döndü: 1'i çocuk 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.