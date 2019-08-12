Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolundaki Konya Kulu Kavşağı'nda meydana geldi. Şeref T. yönetimindeki 34 PE 4277 plakalı otomobil ile Erhan Ş.'nin kullandığı 42 FB 003 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İki araçta 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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