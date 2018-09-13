HABER

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Abdullah Gencer idaresindeki 26 NV 844 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik kavşağında Hasan Büyük'ün kullandığı 06 ZOY 21 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Gencer ile araçlardaki Ahmet Şimşek, Sibel, Rabia ve Muhammet Ali Açıkgöz ile Remziye (31), Azra (9), Yağmur (6) ve Dilan Büyük (9) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

PARTNERİnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor! İnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor!
Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurduBedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu
Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildiSelahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafilk kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi

Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.