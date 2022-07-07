Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

A.A. idaresindeki 06 BDF 563 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 63. kilometresinde önce refüje, ardından aynı yönde seyreden M.B'nin kullandığı 06 CBH 912 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Ö.A, M.A, N.A, S.B.A, E.B. ve Z.E.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

