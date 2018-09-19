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Kırıkkale'de Iraklıların yargılandığı DEAŞ davası ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan Irak uyruklu 19 sanıktan 2'si, hakim karşısında çıktı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan Irak uyruklu 19 sanıktan 2'si, hakim karşısında çıktı. Sanıkların beraat talebinde bulunduğu duruşma, 16 Ocak'a ertelendi.
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Iraklı 19 sanığın yargılamasına devam edildi. 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanan tutuksuz 19 sanık için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 5'inci duruşması görüldü. Duruşmaya, sanıklardan H.K.M. ve M.M.K. ile avukatları katıldı. Diğer 17 sanık ise Çanakkale Geri Gönderme Merkezi'nde bulundukları için duruşmaya katılmadı.
Tutuksuz sanık H.K.M., savunmasında, hakkında kimsenin bir şey söylemediğini iddia ederek, dosyanın bir an önce kapatılmasını ve beraatini talep etti. M.M.K. de önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Ocak 2019 tarihine erteledi.

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