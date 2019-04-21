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Kırıkkale'de, iş merkezinde 6 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 01:20 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de, iş merkezinde 6 kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale'de bir iş merkezinde argon kaynağının dumanından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızılkanat İş Merkezi'ndeki yürüyen merdivenlerin onarımı sırasında kullanılan argon kaynağının dumanı iş merkezinin içine yayıldı.

Bu sırada iş merkezi içerisinde bulunan Turkcell Çağrı Merkezi çalışanları dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri, iş merkezindeki dumanın yürüyen merdivenlerin onarımı yapıldığı sırada kullanılan argon kaynağından kaynaklandığını belirledi.

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argon kaynağının dumanı kırıkkale

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