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Kırıkkale'de itfaiyenin kurtardığı kediyi bir çocuk sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:24 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de itfaiyenin kurtardığı kediyi bir çocuk sahiplendi

Kırıkkale'de bir iş yerinin tabelasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde, bir iş yeri tabelasının içinden kedi sesi gelmesi üzerine, kediyi kurtarmaya çalışan esnaf, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Bu sırada bisikletiyle yoldan geçen 14 yaşındaki Mehmet Üzüm, yavru kediyi sahipleneceğini söyledi.

Üzüm, itfaiye ekiplerinden aldığı kediyi evine götürdü.

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kedi kurtarma kırıkkale

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