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Kırıkkale’de izinsiz avlanan 5 kişiye ceza

16.11.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de izinsiz avlanan 5 kişiye ceza

Kırıkkale’de izinsiz avlandıkları belirlenen 5 kişi hakkında cezai yaptırım uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de izinsiz avlandıkları belirlenen 5 kişi hakkında cezai yaptırım uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Av koruma ve kontrol çalışmaları esnasında 4 adet belgesiz av yapan şahıs ve 1 avcının avlaklarda izin almadan avlandıkları belirlendi. Şahıslar hakkında ’kara avcılığı kanununa muhalefet etmek’ten dolayı av kabahat suç tutanağı düzenlendi. Ayrıca 3 adet otomatik tüfeğe takozsuzluktan dolayı mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken 1 adet süperpoze tüfek ise jandarmaya gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.
Av koruma ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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