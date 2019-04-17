Kırıkkale'de kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

Kırıkkale'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 7 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilenlere yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, U.M, M.E.A, G.Ş, H.İ. ve İ.B'nin ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

