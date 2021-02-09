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  4. Kırıkkale’de kaçak tütün operasyon: 24 bin 200 makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de kaçak tütün operasyon: 24 bin 200 makaron ele geçirildi

09.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de kaçak tütün operasyon: 24 bin 200 makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 20 bini dolu toplam 24 bin 200 makaron ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 20 bini dolu toplam 24 bin 200 makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda S.Ü. isimli şahsın kente araç ile kaçak tütün getireceği bilgisini alan ekipler çalışma başlattı. Şahsın bulunduğu aracı durduran ekipler araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda bin paket halinde toplam 20 bin doldurulmuş makaron, 21 kutu toplam 4 bin 200 boş makaron ele geçirildi.
Şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu ve 4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanun kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.
Söz konusu çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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