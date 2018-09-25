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Kırıkkale'de kadının evinde rehin alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

Kadını rehin alan kişi tutuklandı

Kırıkkale'de girdiği evdeki kadını rehin alan kişi tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın üst katında oturan Mihriban Ö'yü bıçak tehdidiyle rehin alan M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, rehin alma, ırza tasaddi ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de M.G, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın üst katında oturan Mihriban Ö'yü bıçak tehdidiyle rehin almış, zanlı yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

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