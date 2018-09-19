HABER

Kırıkkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kırıkkale'de kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Mustafa Özdemir idaresindeki 06 FUR 20 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Ahılı Caddesi'nde, Gençosman Yağlı'nın kullandığı 71 AAD 315 plakalı kamyonla çarpıştı.

Sürücü Özdemir ile otomobildeki Dilek Özdemir, Seher Arlı, Tuğba ve Ayel Akdağ yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

PARTNEREğlencenin dozu kaçınca...Eğlencenin dozu kaçınca...
ABD Büyükelçiliği'nden, Brunson'ı ziyaret açıklamasıABD Büyükelçiliği'nden, Brunson'ı ziyaret açıklaması
Kendini tamir eden telefonlar görecek miyiz?Kendini tamir eden telefonlar görecek miyiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza kırıkkale trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.