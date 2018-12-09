Kırıkkale'de kamyonun çarptığı bisikletteki 3 kardeş yaralandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde süt kamyonunun çarptığı bisikletteki 3 kardeş, yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitlik kavşağında meydana geldi. Hasan Savak yönetimindeki 68 KV 523 plakalı süt kamyonu, üzerinde 3 kardeşin bulunduğu bisiklete çarptı. Kazada kardeşler S.G. (12), Y.G. (11) ve H.G. (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden S.G. ve Y.G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza sonrası kamyon şoförü Hasan Savak, polis tarafından gözaltına alındı.

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