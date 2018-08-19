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Kırıkkale'de kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Kırıkkale'de dün kaybolan kişi, Bahşili ilçesinde Kızılırmak'ta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Cevizoğlu (43), dün ailesine arkadaşlarıyla piknik için Celal Bayar Parkı'na gideceğini söyleyerek evden çıktı. Ailesi, Cevizoğlu'nun eve dönmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

Sabah saatlerinde Celal Bayar Parkı'na pikniğe gelen bir vatandaş, ırmağın kenarında bir elbise fark edince durumu görevlilere bildirdi.

Daha sonra olay yerine gelen ve ırmakta arama yapan Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, bir erkek cesedine ulaştı.

Polis ekipleri de yaptıkları kontrolde cesedin Ahmet Cevizoğlu'na ait olduğunu belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
bahşili boğulma kırıkkale

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